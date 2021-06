Per la prima volta nella sua carriera, LeBron James ieri notte è stato eliminato al primo turno di Playoff: è successo contro i Phoenix Suns, che hanno battuto i Los Angeles Lakers 4-2. Per larghi tratti della serie la superstar giallo-viola è sembrata lontana dalla sua forma migliore, condizionata probabilmente dall’assenza di Anthony Davis nel secondo tempo di Gara-4, in Gara-5 e per quasi tutta Gara-6.

Al termine della gara, in conferenza stampa, James ha commentato l’eliminazione dei Lakers sottolineando però aspetto che lo infastidisce di più nella travagliata stagione losangelina: il fatto di non aver mai potuto disporre della squadra al completo. LeBron stesso ha disputato 45 partite su 72 in stagione regolare, il minimo in carriera. Davis se l’è passata anche peggio, con 36 presenze in stagione regolare e praticamente 3 su 6 nei Playoff. Nessun giocatore dei Lakers ha disputato tutte e 72 le gare in programma: Montrezl Harrell ci è andato più vicino di tutti con 69 venendo poi panchinato nella post-season, seguito a ruota da Kyle Kuzma con 68 e poi da Kentavious Caldwell-Pope con 67. Perfino Dennis Schroder, probabilmente il terzo miglior giocatore del roster, ha saltato 11 partite prettamente per Covid.

La cosa che più mi infastidisce è che non abbiamo mai avuto l’opportunità di avere la nostra squadra al completo. A volte a causa del Covid o per altri motivi, non abbiamo mai potuto entrare totalmente in ritmo. Non abbiamo potuto vedere il nostro vero potenziale.

LEGGI ANCHE:

LeBron James dopo l’eliminazione: “Olimpiadi? Quest’estate solo la Tune Squad”

Jae Crowder espulso perché ballava la salsa per sfottere LeBron

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.