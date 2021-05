I Los Angeles Lakers nella notte hanno ritrovato il sorriso, sconfiggendo nettamente i Phoenix Suns nonostante le assenze di LeBron James, Dennis Schroder e Kyle Kuzma. I giallo-viola hanno avuto la meglio 123-110 grazie alla doppia-doppia di Anthony Davis da 42 punti e 12 rimbalzi.

La domanda però resta sempre la stessa: quando e come tornerà James, ora che manca meno di una settimana alla fine della stagione regolare? Dopo la gara contro i Suns, Davis e coach Frank Vogel hanno provato a dare una risposta.

“Per quello che ho visto oggi, LeBron starà bene. Credetemi. Starà bene” ha commentato AD.

Un po’ più articolata l’analisi di Vogel: “In allenamento sembra stare bene… Ovviamente sarà costretto ad un periodo di aggiustamento in termini di ripresa del ritmo. Tendo ad avere fiducia in LeBron in situazioni del genere”.

James ha saltato 4 partite consecutive per il fastidio alla caviglia che lo aveva tenuto fermo, fino a poco prima, per un mese e mezzo. In totale la stella dei Los Angeles Lakers ha disputato solo 43 partite in questa stagione, di gran lunga il suo minimo in carriera. Per lui finora 25.0 punti, 7.9 rimbalzi e 7.8 assist di media, con LA che è però settima in classifica e a rischio Play-in. Ai Lakers mancano 4 gare da giocare contro New York, Houston, Indiana e New Orleans.

