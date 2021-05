Finalmente ci siamo. Dopo un paio di gare in cui sembrava dover rientrare, salvo poi rimanere fuori dai giochi, LeBron James giocherà questa notte la penultima partita di stagione regolare contro gli Indiana Pacers. La stella dei Los Angeles Lakers ha saltato le ultime 6 partite ma in generale ne ha giocate appena 2 negli ultimi 2 mesi a causa dell’ormai noto infortunio alla caviglia. Oltre a James, ci saranno anche Anthony Davis, che ha saltato l’ultima gara per un fastidio all’inguine, e Dennis Schroder, out da 2 settimane causa Covid.

As expected, Anthony Davis will also play today. He missed last game with a sore adductor, but Vogel said they held him out of the Houston game more due to it being the 2nd night of a back to back. He’s good to go.

— Mike Trudell (@LakersReporter) May 15, 2021