Nelle prossime ore a Springfield, alcune leggende del basket americano verranno introdotte nella Hall of Fame con la classe 2020. Tra di esse anche Kobe Bryant, Kevin Garnett e Tim Duncan, celebrati con un anno di ritardo a causa del Covid. Quest’anno però ci sarà un “doppio turno” e verranno introdotti tra pochi mesi anche i membri della classe 2021, ancora da annunciare. Qualche mese fa erano stati presentati i finalisti: tra di essi anche Ben Wallace, Paul Pierce, Tim Hardaway, Chris Bosh, Chris Webber e Bill Russell (come coach, come allenatore è ovviamente già presente).

Proprio Ben Wallace sarà sicuramente introdotto nella Hall of Fame quest’anno, ad anticiparlo è stato Marc J. Spears. Il giornalista di The Undeafeated è una fonte particolarmente attendibile, in quanto nelle scorse ore ha moderato proprio le conferenze stampa di ingresso della classe 2020.

Wallace è stato una leggenda dei Detroit Pistons, coi quali ha vinto il titolo nel 2004. Undrafted nel 1996, il centro è stato 4 volte Difensore dell’Anno, 4 volte All Star e 5 volte nel primo quintetto difensivo. Oltre a questi riconoscimenti, ha guidato la NBA in rimbalzi per 2 stagioni e nelle stoppate in 1. Il suo numero 3 è stato ritirato dai Pistons.

In carriera Big Ben Wallace ha giocato anche con Washington, Orlando, Chicago e Cleveland, prima di ritirarsi una volta tornato a Detroit. In carriera il lungo ha mantenuto 5.7 punti, 9.6 rimbalzi e 2.0 stoppate di media.

