NBA – LeBron James fa anche il general manager per i Los Angeles Lakers

L’approdo di Carmelo Anthony ai Los Angeles Lakers è stato uno dei colpi più discussi della off-season NBA.

Il ruolo di LeBron James nella trattativa è stato fondamentale, come spiegato dallo stesso ‘Melo. Ora Anthony però ha aggiunto ulteriori dettagli riguardo una telefonata in cui LBJ ha agito quasi da general manager dei Lakers.

Certo che LeBron mi ha telefonato, è stato un gesto autentico da parte sua, non voleva solo convincermi. Non me l’aspettavo perché avevamo già parlato in passato dell’ipotesi di giocare insieme. Stavolta però mi ha detto: “Ho bisogno di te”. Allora non ha dovuto aggiungere altro perché mi aveva già colpito nel profondo. Ho risposto subito: “Ok campione, è arrivato il momento, sei tu il vero gm di questa squadra”.