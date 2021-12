Qualche giorno fa aveva fatto molto discutere un meme sul Covid-19 pubblicato su Instagram da LeBron James. La superstar dei Los Angeles Lakers è stata accusata di paragonare il virus a raffreddore e influenza, e dunque tacciata di essere quasi un negazionista. LeBron con quel posto ha suscitato anche la stizza di Kareem Abdul-Jabbar, che nei giorni seguenti gli ha risposto sul proprio blog.

Dopo la vittoria di ieri notte contro Houston, che ha chiuso una striscia di 5 sconfitte consecutive dei Lakers, il giocatore ha risposto alle domande dei giornalisti riguardanti quel meme. LeBron JAmes ha detto di “non avere una risposta per Kareem” e ha provato a spiegare il significato della sua pubblicazione.

Se avete visto il mio stop e avete letto ciò che ho scritto, sapete che io stavo letteralmente chiedendo aiuto per capire meglio. Aiutatemi a capire, stiamo tutti cercando di capirci qualcosa in questa pandemia. Stiamo tutti cercando di capire il Covid e la nuova variante. Penso che la gente si sia dimenticata dell’influenza, si dimentica dell’influenza in questo periodo, con tutto ciò che sta succedendo. Siamo nella stagione dell’influenza e ce ne siamo dimenticati. Così come ci siamo dimenticati dei comuni raffreddori. Succede così, specialmente con i nostri bambini che stanno andando a scuola. Mia figlia è in prima elementare, molti compagni si stanno prendendo raffreddore e influenza. Ma no, non ho alcuna risposta da dare a Kareem.