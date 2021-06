Non è ancora ufficiale, ma è come se lo fosse visto l’annuncio di Shams Charania. Nikola Jokic ha vinto il premio di MVP della stagione NBA 2020-21, uno dei pochi trofei individuali rimasti da assegnare. Il serbo dei Denver Nuggets ha così stabilito diversi record, oltre a riportare ad un centro il primo MVP dal 2000, quando lo vinse Shaquille O’Neal. Jokic è anche il giocatore scelto più in basso al Draft (41° chiamata assoluta nel 2014) a vincere l’MVP.

From the Serbian League and the 41st pick, Jokic has become the lowest draft pick in NBA history to win MVP. https://t.co/OMLKDqih4e

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 8, 2021