Con l’esordio stagionale di LeBron James, nella notte il Re ha giocato la sua prima partita in assoluto al fianco di Anthony Davis e Russell Westbrook. Il terzetto, soprannominato per volere di LeBron “360”, non è però riuscito ad ottenere la vittoria contro i Golden State Warriors privi di Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, James Wiseman e Jonathan Kuminga.

Davis, che non ha saltato nemmeno una partita in questa preseason, è rimasto in campo 30′ ed ha realizzato 20 punti con 6 rimbalzi e 7/12 dal campo. Westbrook, alla sua terza partita in giallo-viola, ha performato sicuramente meglio delle precedenti due uscite con una doppia-doppia da 10 punti e 10 rimbalzi, ai quali ha aggiunto anche 6 assist, tirando 3/9 dal campo in 28′. James ha giocato 27′, realizzando 17 punti, con 6 rimbalzi e 4 assist, tirando 7/16 dal campo.

Una prestazione tutto sommato sufficiente per il terzetto, che però non ha evitato la quinta sconfitta in altrettante gare per i Lakers. Carmelo Anthony, partito in quintetto, ha realizzato 13 punti, mentre sono andati in doppia cifra anche Austin Reaves, 10 punti, e Chaundee Brown Jr, 11.