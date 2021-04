In campo si sono visti inizi migliori, ma Andre Drummond nel frattempo si sta facendo spazio nello spogliatoio dei Los Angeles Lakers. Il centro, che fin qui ha giocato 5 partite coi giallo-viola, non è riuscito a nascondere il proprio soprannome ai nuovi compagni: The Big Penguin, “Il Grande Pinguino”.

Non esattamente un nickname che intimorisce gli avversari. Drummond ne ha parlato con i giornalisti dopo che lo stesso LeBron James un giorno gliene ha chiesta l’origine.

Ascoltate, non so da dove arrivi. Un giorno Bron è venuto da me e mi ha chiesto: “Ehi, ma il tuo soprannome è Big Penguin?”. Gli ho risposto: “Amico, non so da dove salti fuori o da chi sia partito”. Tutto ciò che so è che probabilmente qualcuno ha scoperto che i pinguini sono uno dei miei animali preferiti e ha unito le due cose. Penso di avere bisogno di un soprannome un po’ più aggressivo di Big Penguin, ma i ragazzi possono chiamarmi così se vogliono.

Tonight I asked Andre Drummond the most important question of my career so far: Where did his nickname, "The Penguin," come from?

Andre Drummond però non è stato del tutto onesto, oppure davvero non si ricorda l’origine di questo nickname. Un utente ha infatti ricordato come, nel lontano 2013, Drummond iniziò una serie di video su Vine, social network che ora non esiste più, travestito proprio da pinguino. Da lì sarebbe nato il soprannome. Un altro utente ha invece commentato che il nickname sarebbe stato dato a Drummond dall’ex compagno Greg Monroe a Detroit perché il suo film preferito era “Happy Feet”, i cui protagonisti sono appunto dei pinguini. Su Google è infine presente una foto del giocatore circondato da pinguini di gomma, e su Twitter l’account del programma Handles nel 2016 utilizzò una sua foto per festeggiare il Penguin Awareness Day.

Either Drummond forgot or he’s trying to play it off.

Hard to forget something you made multiple Vines out of though…https://t.co/owZzYdZy9H pic.twitter.com/WihmyRTH06

