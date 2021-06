Al termine di Gara-7 tra Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks, Luka Doncic e Paul George si sono fermati parecchio a parlare e a mostrare reciproca stima a centrocampo. Conclusa la conversazione, Paul George si è tolto la maglia come per darla allo sloveno, che però ha sorriso e si è allontanato. Immediatamente sui social, complice anche l’astio verso PG, si è ipotizzato che Doncic avesse rifiutato lo scambio della divisa con l’avversario.

In realtà le cose sono andate diversamente. In conferenza stampa, la superstar dei Mavs ha rivelato di aver fatto portare la sua maglia a George una volta negli spogliatoi. Insomma, niente mancanza di rispetto: semplicemente Doncic non voleva spogliarsi in campo, visto che sotto non portava alcuna canottiera a differenza della stella dei Clippers.

Doncic on the Paul George jersey swap thing: “I did send one after, in the locker room.” So you guys can calm down. He didn’t diss George.

— Brad Townsend (@townbrad) June 6, 2021