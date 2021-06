Thomas Walkup, una big di Eurolega fa concorrenza all’Olimpia Milano

Poco prima delle Final Four di Colonia, l’americano Thomas Walkup sembrava vicinissimo all’Olimpia Milano per la prossima stagione. La guardia dello Zalgiris Kaunas sarebbe dovuta essere il primo rinforzo per la squadra di Ettore Messina, che il prossimo anno avrà di nuovo l’obiettivo di andare fino in fondo in coppa. Su Walkup non ci sarebbe però solo il pressing di Milano: secondo Donatas Urbonas, l’Efes sarebbe emerso come altro contendente molto serio.

Anadolu Efes appeared in the race for Thomas Walkup, per sources. Hearing their interest is very serious. — Donatas Urbonas (@Urbodo) June 7, 2021

Ovviamente l’arrivo di Walkup è legato anche alle possibili partenze di Vasilije Micic e Shane Larkin. Nei giorni scorsi il GM del club turco aveva ammesso che entrambi vorrebbero una chance in NBA e che “se la meritano”. Se dovesse arrivare quindi la chiamata giusta, l’Efes perderebbe i suoi due migliori giocatori e dovrebbe andare a sostituirli.

Thomas Walkup in questa stagione di Eurolega con lo Zalgiris ha mantenuto 8.2 punti, 3.0 rimbalzi e 4.5 assist di media in 34 partite.

