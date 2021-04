NBA – Luka Doncic scherza sulla sua amicizia con Marjanovic: “Tutto finto!”

Quella di ieri è stata una serata di festa per i Dallas Mavericks, vincitori in maniera piuttosto agile contro Washington nonostante l’assenza di Porzingis. A causa di questo forfait e di quello di Maxi Kleber, sono partiti in quintetto sia Nicolò Melli che Boban Marjanovic, l’MVP della gara è stato però il solito Luka Doncic, autore di 26 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. La squadra texana è salita a 4 vittorie consecutive, al 7° posto ad Ovest, e nel post-partita c’è stato spazio per sorrisi e battute.

Melli, alla sua prima partenza in quintetto con Dallas, si è detto entusiasta del proprio inserimento in squadra. Doncic ha invece scherzato sulla sua amicizia con Marjanovic. Il centro serbo contro gli Wizards ha prodotto 15 punti e 12 rimbalzi in 24′.

Doncic ha subito fatto segno di no con il dito quando la giornalista ha menzionato la sua amicizia con Marjanovic, aggiungendo: “È tutto fake per i media!”. In effetti, sebbene non sia per niente fake, l’amicizia del duo dei Mavs è diventata uno dei contenuti più gettonati nel panorama NBA. Doncic e Marjanovic producono gag e video divertenti quasi ogni settimana e sicuramente rendono felice il reparto marketing dei Mavericks. Se poi, come avvenuto contro Washington, si traduce anche in vittorie sul campo, tanto meglio.

Per me è molto facile giocare con Boban. Lui porta un buon blocco, supero il difensore e da lì giochiamo 2vs1. Alzi la palla e Bobi è lì pronto. È semplice.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.