Marvin Bagley III, seconda chiamata assoluta al Draft 2018, è stato tra i giocatori di quella classe che non hanno ottenuto il rinnovo del contratto negli ultimi giorni disponibili. La deadline di ieri ha sancito che Bagley sarà restricted free agent la prossima estate. Se però probabilmente il lungo non rientra nei piani futuri dei Sacramento Kings, non ci si aspettava di certo che quest’ultima lo mettesse fuori squadra.

Come rivelato con una nota dai toni lividi da parte dell’entourage del giocatore, Bagley non è tra i giocatori a disposizione di Luke Walton per la prima partita stagionale. Sacramento ha deciso, almeno per il momento, di metterlo fuori squadra e non è chiaro con quali intenzioni. “Sacramento ha informato Marvin Bagley che non farà parte delle rotazioni della prima partita stagionale, qualcosa di completamente sconcertante. È chiaro che non lo ritengano parte dei loro piani futuri, ma nonostante questo hanno rifiutato potenziali proposte alla scorsa deadline e in estate citando il suo ‘valore’. Invece hanno deciso di trattenerlo ma di non farlo giocare, una mossa completamente contraddittoria con i loro discorsi. Questo è un caso di studio di mala gestione da parte dell’organizzazione dei Kings” si legge nella nota.

Bagley è finora stato un oggetto abbastanza misterioso in NBA, sceso in campo solo 118 volte in tre stagioni. Nelle partite con i Kings, il lungo ha mantenuto 14.5 punti e 7.5 rimbalzi di media.