NBA – Matt Barnes risponde alle ultime provocazioni di Kwame Brown

Alla fine è arrivata anche la risposta di uno dei 3 giocatori attaccati da Kwame Brown nei giorni scorsi: Matt Barnes. L’ex centro di Wizards e Lakers, sentendosi tirato in causa in una recente puntata del podcast “All The Smoke” di Barnes e Stephen Jackson, con ospite Gilbert Arenas, si era lasciato andare ad un lungo rant contro i 3.

Ora Barnes ha replicato, invitando Kwame Brown ad un confronto faccia-a-faccia proprio nella sua trasmissione per raccontare la sua versione dei fatti. Brown, tra le altre cose, si era lamentato di non avere ricevuto voce in capitolo in una conversazione in cui si parlava di lui. In più, riferendosi in particolare a Barnes, aveva preso in giro il giocatore per essere stato “sostituito” dalla moglie con Derek Fisher.

Kwame Brown, fratello mio, ormai sono 5 giorni che vai avanti a blaterare. Stai piangendo per ricevere aiuto, il tuo modo di ricevere attenzioni ha funzionato. Ho sentito che hai guadagnato 30k followers su Instagram negli ultimi giorni, da quando ti sei messo il mio c***o, cioè voglio dire il mio nome, in bocca. Ovviamente hai una storia da raccontare, sei sofferente. Come ho detto, potevi prenderla sul ridere, ma ti sei offeso e lo capisco. Ora vieni nel nostro show… Dicci quello che pensi faccia-a-faccia. A me va bene se ci scontriamo prima, durante o dopo il podcast e poi ci stringiamo la mano, chiariamo questa m***a.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.