Cresce il numero di giocatori NBA inseriti nei protocolli anti-Covid. Dopo Kevin Love e Tobias Harris, è ora il turno di Khris Middleton. La star dei Milwaukee Bucks è stata contagiata ed è in quarantena, come dichiarato dallo stesso coach Mike Budenholzer.

“Pensavamo avesse un raffreddore o qualche malanno non relativo al Covid. Invece il giorno dopo stava ancora male, abbiamo fatto un tampone ed è risultato positivo” ha dichiarato Budenholzer. Middleton sarà out a tempo indeterminato finché non si sarà negativizzato, ha saltato quindi la partita di questa notte contro Detroit.

Asked Budenholzer if it was accurate when he told me Middleton had a non-COVID illness after Sunday’s game.

Bud: “Yeah. We thought he just had a head cold or some type of non-COVID illness. And then didn’t feel good again the next day. And got tested and has come back positive.”

— Eric Nehm (@eric_nehm) November 2, 2021