NBA – Minnesota recupera D’Angelo Russell ma perde Malik Beasley

Una buona e una cattiva notizia per i Minnesota Timberwolves nel giro di pochi minuti. Stanotte, nella gara interna contro Sacramento, tornerà in campo D’Angelo Russell. Il giocatore si è operato al ginocchio a febbraio e per questo ha perso 26 partite, ma ora è pienamente recuperato. D-Loading in questa stagione ha disputato solo 20 partite, segnando 19.3 punti di media. Nel mese e mezzo di stagione regolare rimanente si spera concederà di vedere D’Angelo Russell in campo al fianco di Karl-Anthony Towns, visto che i due da febbraio 2020 hanno condiviso il parquet solo 5 volte.

After missing 26 games due to knee procedure, Minnesota Timberwovles guard D’Angelo Russell will return to the lineup tonight vs. Sacramento, sources tell me and @JonKrawczynski. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2021

La cattiva notizia è però l’infortunio subito da Malik Beasley, che da poco era tornato dalla sospensione dovuta alle sue vicende extra-cestistiche. La guardia dovrà stare fuori 4-6 settimane per un grave infortunio muscolare. In questa stagione Beasley sta mantenendo 19.6 punti di media. Finendo la stagione regolare il 16 maggio, è possibile dunque che Beasley possa tornare direttamente l’anno prossimo, a seconda se recupererà più o meno in fretta, visto che i T’Wolves sono ampiamente fuori dalla corsa Playoff.

Timberwolves guard Malik Beasley will miss 4-to-6 weeks with a Grade 3 left hamstring injury. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 5, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.