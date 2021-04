NBA – Mo Bamba parla del suo gesto dopo l’infortunio di Devin Cannady

Ieri notte ha impressionato l’infortunio alla caviglia subito dal rookie degli Orlando Magic, Devin Cannady. Il giocatore è stato portato fuori dal campo in barella e verrà operato a causa di una frattura scomposta “aperta”, cioè con una ferita anche esterna. Fortunatamente dalle immagini la frattura di Cannady non si è vista, merito anche del gesto di Mo Bamba.

Il centro dei Magic, che era in campo al momento dell’infortunio, non ha avuto alcuna esitazione dopo aver visto il compagno a terra in preda al dolore. Bamba si è tolto immediatamente la maglietta e con essa ha coperto la caviglia di Cannady in attesa dell’arrivo dei medici di Orlando. Un gesto applaudito da tutti per prontezza e cura nei confronti di Cannady. Bamba ne ha parlato nel post-partita a The Athletic:

Ho visto un mio compagno a terra e ho fatto ciò che lui probabilmente avrebbe fatto per me. Ho pensato velocemente, non volevo che lui stesso vedesse il proprio infortunio. Mi sono tolto la maglietta e gliel’ho data.

In effetti se Cannady avesse visto la frattura alla caviglia, con tanto di ferita aperta, probabilmente sarebbe rimasto scioccato.

Devin Cannady has suffered a serious lower leg injury. pic.twitter.com/B8Q59qvzGm — The Sports Place (@offsportsplace) April 26, 2021

