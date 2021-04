NBA – L’opinione di Steph Curry sull’uscita di “Space Jam: A New Legacy”

Pochi giorni fa la Warner Bros ha pubblicato il primo trailer di “Space Jam: A New Legacy”, sequel del film del 1996 prodotto e recitato da LeBron James. Nella pellicola, attesissima da tutti i fan della NBA e non solo, ci saranno anche tanti altri giocatori e giocatrici come Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson, Diana Taurasi, tutti apparsi nel trailer, più altri che non si sono ancora visti. Chris Paul, Kyle Kuzma e Draymond Green dovrebbero essere presenti nel film come antagonisti di James e dei Looney Tunes.

Dopo la gara di ieri notte contro Atlanta, un’altra sconfitta per i suoi Golden State Warriors, a Steph Curry è stato chiesto un parere sul film.

Sarà grandioso. Space Jam è un prodotto leggendario, ora LeBron lo sta riportando in luce, quindi sarà bellissimo. Lo guarderò, sono eccitatissimo come chiunque altro.

Curry potrà vedere i due compagni Thompson e Green nel film, che negli USA uscirà al cinema il 16 luglio. In Italia, dove si chiamerà “Space Jam: New Legends”, verrà invece distribuito nelle sale a settembre, sperando che siano nel frattempo state riaperte.

