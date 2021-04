NBA – Paul George commenta la gara nervosa contro i Suns

Ieri notte i Los Angeles Clippers hanno ottenuto un’importante vittoria sui Phoenix Suns, secondi in classifica, accorciando le distanze. L’MVP dell’incontro è stato Paul George, autore di 33 punti in una partita dettata in larghi tratti dal nervosismo. Oltre all’espulsione di Patrick Beverley per una gomitata a Chris Paul, c’è stata anche quella di Marcus Morris, più un tecnico e un Flagrant a Devin Booker.

È stata dunque una partita molto sentita dai giocatori, anche perché poteva rappresentare uno statement. Alla fine i Clippers hanno prevalso 113-103. Nel post- partita a Paul George è stato chiesto di questi scontri accesi, e la stella di LA non ha risparmiato qualche frecciatina agli avversari:

"I don't know what their chirp is about. We focused on us. I don't care what they're doing over there. I don't care who they are or what they're doing. I'm locked in. They can do the chirping, I let them have it tonight."

Paul George on the Suns 👀 pic.twitter.com/bDMNhMqBvs

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 9, 2021