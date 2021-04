NBA – Michael Jordan detiene il record negativo del Three-point Contest

Michael Jordan detiene diversi record NBA e dalla maggior parte degli appassionati è considerato il miglior giocatore di sempre. Tuttavia c’è una “macchia” nella sua carriera estremamente vincente: il Three-point Contest del 1990. La leggenda dei Chicago Bulls detiene infatti ancora oggi il record negativo alla gara del tiro da 3 punti. Un primato negativo difficile da superare, visto che oggi i tiratori sono molto più precisi rispetto a 30 anni fa.

In NBA il tiro da 3 punti è stato introdotto nel 1979, ma per molte stagioni è rimasto poco utilizzato. Nell’annata 1989-90, quella in questione, il record è di Mark Price con 152 triple realizzate. Per fare un paragone, quest’anno non sarebbe nemmeno in Top 30 e mancano ancora una ventina di partite. Dal canto suo, Michael Jordan in carriera ha segnato 0.6 triple di media, con un record di 1.4 a partita nella stagione 1995-96 e nella 1996-97. Nella stagione sotto esame, quella 1989-90, furono invece 1.1 le triple di media realizzate da Jordan, undicesimo per tiri da 3 segnati con 92 in totale.

Nonostante questi numeri non esaltanti se guardati con occhio moderno, Jordan fu chiamato al Three-point Contest 1990 di Miami. Insieme a lui, parteciparono il compagno Craig Hodges (che vinse), Bob Hansen, Reggie Miller, Craig Ehlo, Jon Sundvold, Larry Bird e il sopracitato Mark Prince.

Jordan venne subito eliminato al primo turno. La stella dei Bulls realizzò infatti appena 5 punti, con 5 canestri su 30. Una prestazione che ad oggi è appunto la peggiore di sempre in una gara del tiro da 3 punti: 16.67%. Solo Detlef Schrempf, nel 1988, aveva fatto così male, anche lui 5 punti, ma in semifinale, dopo averne totalizzati 15 nel primo round. Vladimir Radmanovic nel 2005 ci andò molto vicino con 6/30. Qui le peggiori percentuali di sempre al Three-point Contest.

Dopo quell’anno, MJ decise che il Three-point Contest non fosse cosa per lui e non partecipò più. La sua percentuale da 3 punti tuttavia migliorò per qualche stagione: nell’annata 1994-95, sebbene con soli 1.9 tentativi di media, Jordan riuscì a tirare col 50% da dietro l’arco (0.9 triple realizzate a partita).

LEGGI ANCHE:

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.