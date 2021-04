Un altro grave infortunio colpisce i Golden State Warriors: nell’ultima gara interna contro gli Houston Rockets, nel quarto periodo, James Wiseman aveva abbandonato il campo per un problema al ginocchio che si era procurato con una brutta caduta. Poco fa la franchigia ha comunicato che Wiseman ha subito una distorsione al ginocchio e che nei prossimi giorni consulterà degli specialisti. È però difficile un suo ritorno in campo in questa stagione, visto che ai Playoff manca poco più di un mese.

Warriors rookie James Wiseman is feared to be out for the remainder of the season, sources tell @TheAthletic @Stadium. https://t.co/Au3tWBXvmI

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 11, 2021