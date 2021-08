I Phoenix Suns non hanno intenzione di scherzare con la free agency. Dopo aver rapidamente riconfermato Chris Paul offrendogli un contrattone, come potete leggere qui. A questo punto i Phoenix Suns hanno ora rivolto la loro attenzione all’ex campione NBA JaVale McGee.

Secondo Chris Haynes di Yahoo Sports, JaVale McGee ha appena accettato un contratto di un anno in NBA con i Phoenix Suns di Chris Paul e Devin Booker:

Free agent center JaVale McGee has reached an agreement with the Phoenix Suns on a one-year, $5 million deal, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 3, 2021

Non sembrava esserci troppo interesse per JaVale McGee in free agency, tranne per i rumors secondo cui stava “sicuramente” considerando di tornare ai Denver Nuggets la prossima stagione. A quanto pare, tuttavia, i Nuggets non erano interessati a rinnovare l’accordo di McGee o almeno non per 5 milioni di dollari.

I Phoenix Suns, d’altra parte, erano più che felici di pagare McGee. Phoenix ora avrà una maggiore profondità nella loro zona d’attacco, che è attualmente guidata da una delle più grandi star della scorsa stagione e stiamo chiaramente parlando di DeAndre Ayton. Anche Dario Saric è ancora sotto contratto con Phoenix mentre il centro di riserva Frank Kaminsky è diventato un free agent e al momento non è stato rinnozato da Space Valley.

