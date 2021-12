Russell Westbrook è probabilmente il giocatore dei Los Angeles Lakers più criticato degli ultimi due mesi, nonostante numeri tutto sommato positivi (a parte le palle perse). La point guard non si è integrata benissimo nel gioco dei giallo-viola e settimana scorsa si era parlato addirittura di una possibile futura cessione. I Lakers, com’è noto, stanno andando molto peggio di quanto ci si aspettasse, ora sul 16-17, con un record perdente al sesto posto ad Ovest.

LA ha toccato ieri notte le 4 sconfitte consecutive, subendo 138 punti in casa dagli Spurs e dando l’impressione di essere a tratti allo sbando. In conferenza stampa Westbrook non ha voluto fare drammi, ignorando, o fingendo di ignorare, le difficoltà di queste ultime partite.

Quattro partite fa eravamo 16-13 e quarti ad Ovest. Non sentivo queste domande… Siamo onesti, ci sono tante cose che sono successe nell’ultima settimana e mezza.

I Lakers sono andati malissimo nelle ultime 4 partite, ma c’è da dire che anche prima non stavano performando benissimo. Per ora la fortuna giallo-viola è che la Western Conference, per vari motivi, ha un livello più basso degli anni scorsi e, anche con un record negativo, LA può comunque accontentarsi di un sesto posto.