I discorsi sull’età è qualcosa con cui LeBron James e i Los Angeles Lakers dovranno convivere durante tutta questa stagione. In una recente apparizione in First Take con Stephen A. Smith, l’Hall of Famer NBA, Shaquille O’Neal, ha detto che pensa che le malelingue sull’età dei Lakers siano senza senso. I californiani hanno uno dei roster più vecchi nella storia della NBA, ma secondo DJ Diesel, li rende anche i più esperti.

“Molte persone parlano di età. Ma dimmi una squadra giovane che domina. Senti, le squadre giovani fanno sempre rumore, ma quando arrivano ai playoff cosa dici sempre? ‘Oh, non hanno abbastanza esperienza’. I Brooklyn Nets e i Lakers hanno più esperienza quando si tratta di età. Non sono preoccupato per tutte quelle chiacchiere da ragazzini”.

.@SHAQ says it's championship or bust for the Lakers. "The great Carmelo Anthony was absolutely correct. … The Brooklyn Nets and the Lakers have the most experience when it comes to age. I'm not worried about all that young talk." pic.twitter.com/MwFB02sZ2i — First Take (@FirstTake) September 15, 2021

Più che l’età, bisogna pensare all’integrità fisica. Ricordiamoci che arriviamo da una stagione dove LeBron James e Anthony Davis non hanno quasi mai giocato.

Shaquille O’Neal però ha ragione quando parla dell’esperienza dei Lakers in NBA. Tutti quanti o quasi giocano i playoff da anni e perciò sono abituati a certe partite. Certo, ‘Melo e Russ non sono mai arrivati in fondo però sono ragazzi che sanno come si vincono certe partite.

