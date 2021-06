NBA – Steve Nash “si lamenta” della difesa di PJ Tucker su Kevin Durant

I Milwaukee Bucks hanno vinto gara 4 contro i Brooklyn Nets 107-96, pareggiando una serie che nelle prime due gare era stata dominata dagli avversari.

Di certo gli infortuni di Harden all’inizio di gara 1 e quello di Irving nel corso della quarta sfida hanno facilitato il compito ad Antetokounmpo e compagni. Ma molte delle fortune dei Bucks stanno arrivando dalla difesa, specialmente quella di PJ Tucker su Kevin Durant.

In gara 3 fra i due c’è stato un acceso confronto, con annessa invasione di campo. In generale l’ex Rockets sta giocando in modo molto fisico per cercare di limitare KD, apparso molto stanco e frustrato nel secondo tempo di gara 4.

L’allenatore dei Nets, Steve Nash, ha commentato così questo duello in conferenza stampa.

Non mi pare che il tipo di difesa sia cambiato, Tucker giocava così anche prima del diverbio con Durant. È molto fisico e cerca di metterla in difficoltà, è questo il suo compito. A volte mi è sembrato che andasse oltre il limite ma ai playoff funziona così e bisogna adattarsi. Però qualcosa è cambiato nel metro arbitrale nelle due partite giocate a Milwuakee rispetto a quelle del Barclays Center. Dobbiamo comunque riuscire a reagire, cercando di essere meno prevedibili in attacco, senza affidarci sempre a KD.

