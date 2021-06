Come previsto, la star dei Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, è stata ufficialmente esclusa da gara-1 delle finali della Western Conference contro i Phoenix Suns. Tuttavia, Ty Lue non sta chiudendo la porta a un potenziale ritorno in gara-2 NBA della serie playoff a Kawhi Leonard.

Quando è stato annunciato che Leonard non si sarebbe unito alla squadra nel loro viaggio a Phoenix per la partita di domenica, ci si aspettava già che non avrebbe giocato nella gara di apertura. La squadra lo ha confermato nel loro comunicato che Kawhi si sta ancora curando la distorsione al ginocchio destro.

Tuttavia, sabato parlando con i giornalisti Lue ha fatto notare che non c’è ancora alcuna decisione su Leonard per gara-2, il che fa sperare che possa tornare prestissimo.

Ty on whether there's a window for Kawhi's return: "I know Game 1 for sure … not sure Game 2 yet." — Mirjam Swanson (@MirjamSwanson) June 20, 2021

Ovviamente, realisticamente parlando, Kawhi Leonard che gioca in gara-2 sembra improbabile a questo punto, dato che non si è unito alla squadra nel loro viaggio. Con ciò, è lecito ritenere che salterà anche gara-2 a Phoenix. Comunque questo vuol dire che c’è dell’ottimismo a Los Angeles e perciò potrebbe benissimo rientrare per le due gare in California, sperando di averne vinta almeno una in Arizona.

