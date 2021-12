Russell Westbrook è una delle point guard più atletiche che la NBA abbia mai visto. Il due volte miglior marcatore della Lega ha tenuto una media di una tripla doppia a partita in tre delle sue ultime quattro stagioni. Nonostante ciò, Brodie è stato sottoposto a un esame immenso per la sua incapacità di vincere partite e causare palle perse.

L’ex superstar di OKC è stato al centro delle critiche da parte dei tifosi dei Lakers. Secondo diversi analisti ed esperti di mercato, Westbrook non è adatto al roster dei Lakers. La sua natura di gioco dominante con la palla in mano continua a essere motivo di preoccupazione.

Ci sono vari rumors – che stanno diventando sempre più insistenti – che vogliono Westbrook lontano da Los Angeles. Tuttavia, il 33enne sembra il meno turbato di tutti al riguardo. Durante una recente interazione con i media, Westbrook ha affrontato il costante attacco nei suoi confronti.

“Penso che le persone si aspettano che io abbia una c***o di media di 25 punti, 15 rimbalzi e 15 assist a partita. Non è una cosa normale che le persone fanno costantemente. So di averlo fatto negli ultimi cinque anni o giù di lì, ma non è una cosa normale. Quindi, quando la gente dice che Russ debba essere Russ, nessuno sa cosa significhi. Credo che la gente lo dica e basta”.

Russ talks expectations 🗣 pic.twitter.com/BlTVx9fG8j — Bleacher Report (@BleacherReport) December 27, 2021

The Brodie ha ragione quando dice che non si tratta di una cosa normale ma, se i Lakers avessero voluto un giocatore normale, non avrebbero preso Russell Westbrook ma qualcuno di qualsiasi che si barcamena in NBA. E ce ne sono decine, forse centinaia di giocatori così.

Stiamo a vedere se riuscirà a migliorare nelle prossime settimane oppure verrà ceduto dai californiani prima della trade dealine.

