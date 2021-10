Nelle ultime settimane, su Twitter si è discusso molto dello stato di forma di Zion Williamson. Il giocatore è attualmente indisponibile a causa di un’operazione al piede alla quale si è sottoposto durante la offseason, al momento si sta allenando solo individualmente e quindi ci vorrà almeno qualche settimana per rivederlo in campo. Ciò che però preoccupa è il peso di Williamson, apparso molto in sovrappeso durante il Media Day del mese scorso.

Alcuni utenti hanno confrontato le foto del Media Day 2019, quando Williamson era appena entrato in NBA, con quelle di quest’anno. La differenza è evidente.

Ovviamente l’operazione estiva e il fatto che non abbia potuto allenarsi, unito ad una non eccellente cura del fisico, ha portato Williamson a toccare nuove vette di peso. Secondo Jake Fischer di Bleacher Report, il giocatore avrebbe superato addirittura i 300 pounds, ovvero più di 136 chilogrammi. Per avere un metro di paragone, LeBron James (5 centimetri più alto) cura alla perfezione il proprio corpo e ufficialmente pesa 113 chili.

Un peso di 300 pounds non sarebbe di molto inferiore a quello di Shaquille O’Neal, che è alto 15 centimetri più di Williamson e arrivava a pesare sui 147 chili a fine carriera.

