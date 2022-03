Un ritorno in campo di Zion Williamson in questa stagione era ritenuto possibile, anche se poco probabile, finora. Secondo quanto riportato da Shams Charania, però, la stella dei New Orleans Pelicans non scenderà in campo nelle ultime gare stagionali e nell’eventuale Play-in. Williamson ha saltato tutta la stagione, dopo che la scorsa estate si era sottoposto ad un intervento al piede dal quale non si è mai ripreso. Solo nelle ultime settimane il prodotto di Duke si è riunito alla squadra, iniziando ad allenarsi in palestra anche se a parte.

La speranza dei Pelicans, noni con un record di 30-41 a pari-merito con i Lakers, è di riavere Williamson a disposizione il prossimo anno. Si tratta di un giocatore fondamentale per il presente e il futuro di NOLA, visto che nella scorsa stagione aveva mantenuto 27.0 punti e 7.2 rimbalzi di media in 61 gare.

