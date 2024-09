Nebo casca alla provocazione di Cordinier: il siparietto della finale.

La finale di Supercoppa LBA Milano – Bologna non ha disatteso le aspettative, regalando ai tanti appassionati della palla a spicchi italiana un match al cardiopalma con tanto di OverTime.

Nonostante la fase iniziale della stagione e una preparazione atletica conclusa da pochissimo, entrambe hanno messo sul parquet un’intensità elevatissima dimostrando, di conseguenza, una forma fisica già molto buona per approcciare bene all’Eurolega e alla LBA sin dalle prime uscite.

Raccontiamo un siparietto accaduto nella finale di ieri sera che ha visto protagonisti Josh Nebo e Isaiah Cordinier.

La Virtus Bologna nell’ultima parte del quarto periodo sembrava avesse messo le mani sulla partita grazie alle giocate di Matt Morgan – presentatosi benissimo al suo nuovo pubblico – e Achille Polonara, migliore in campo per i suoi. Su un’azione sotto canestro Nebo non era riuscito a trovare i due punti per l’ostruzione difensiva di Zizic e Shengelia: a bordo campo sedeva l’infortunato Isaiah Cordinier che rivolgeva al naturalizzato sloveno ex Maccabi qualche parola provocatoria per innervosirlo.

Nebo ricalca molto la personalità agonistica di Kyle Hines, incassa il colpo e va dall’altra parte del campo, difende benissimo sull’attacco di Shengelia e va a chiudere con una schiacciata sontuosa l’appoggio impreciso di Shields. Con questa doppia giocata la partita si è riaperta, e Nebo ne approfitta per togliersi un sassolino dalla scarpa, ringhiando ferocemente verso lo stesso Cordinier a pochi centimetri da lui. Il trio arbitrale vede la scena e sanziona il centro con un fallo tecnico, episodio che avrebbe potuto incidere in maniera fatale sull’esito del match..

Alla fine però sarà Nebo a trionfare con l’EA7 alzando il primo trofeo stagionale, dimostrando un istinto agonistico fuori dal comune sia nel bene che nel male.

