Asvel, match d’esordio sospeso da manifestanti filo-palestinesi

Da qualche mese l’Asvel Villerbaune sta ricevendo forti critiche per i suoi rapporti con Israele.

Molti tifosi hanno protestato alla notizia della partecipazione della squadra francese a un torneo in Medio Oriente. Proteste che hanno portato il club a fare marcia indietro e a rinunciare a questi match amichevoli. A molti supporters però non piace il legame che persiste fra lo stato ebraico e l’Asvel, nella persona del proprietario Tony Parker.

Così la protesta di alcuni manifestanti filo-palestinesi si è concretizzata durante la prima partita stagionale, in casa contro Le Mans. Nel corso del primo tempo una dozzina di manifestanti si sono avvicinati a Parker sventolando bandiere palestinesi e intonando cori. Si è creato un parapiglia con altri spettatori che sono intervenuti in difesa dell’ex Spurs. Gli arbitri hanno così interrotto il match, mandando le squadre in panchina per una decina di minuti. Alla fine la security dell’Astroballe è intervenuta e ha allontanato i manifestanti, consentendo così la ripresa del match. Alla fine l’Asvel si è imposto 85-71.

Une échauffourée éclate dans les tribunes de l’Astroballe après l’apparition de plusieurs drapeaux palestiniens lors de Asvel-Le Mans pic.twitter.com/ksQB16835S — Sami Sadik (@sami_sdk) September 22, 2024

Fonte: BeBasket