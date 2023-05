Grant Hill su Banchero: “Lo seguiamo per Team USA, siamo ottimisti”

Sempre più lontane le strade di Paolo Banchero e dell’Italbasket. Dopo le parole pessimiste di Gianmarco Pozzecco e Gianni Petrucci negli ultimi due mesi, ora sono arrivate anche quelle di Grant Hill, figura di spicco di Team USA. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Hill ha ammesso di aver parlato con Banchero per spingerlo a indossare la maglia della Nazionale a stelle e strisce nei prossimi impegni, a partire dal Mondiale di quest’anno.

Paolo è un giocatore che conosco bene, lo seguo dal college e ho osservato i suoi miglioramenti in questa stagione da rookie, diverse volte anche dal vivo visto che abito ad Orlando. È un talento straordinario ed è già uno dei migliori giocatori NBA. Sicuramente è uno di quei giocatori che seguiamo per il Mondiale e per il futuro di Team USA. Sappiamo che ha diverse opzioni sul tavolo, ma siamo ottimisti. Ho parlato numerose volte col suo entourage e posso dire che c’è mutuo interesse. Vogliamo faccia parte della squadra nei prossimi anni, forse addirittura da questo Mondiale.