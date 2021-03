Nico Mannion: “Marco LeBron, do il cambio a Curry… È tutto un sogno”

Dopo la sconfitta 97-128 dei suoi Golden State Warriors contro i Los Angeles Lakers, Nico Mannion ha commentato l’ennesima buona prestazione personale (10 punti e 4 assist in 19 minuti) da quando è tornato in NBA.

In particolare il playmaker azzurro si è concentrato sul confronto su un mostro sacro come LeBron James (che gli ha dato un benvenuto molto particolare).

Condividere il parquet con uno come LeBron James è una cosa incredibile ma in campo non puoi ragionare da tifoso perciò ho cercato di non farmi travolgere dall’emozione di affrontarlo e marcarlo. Quello che mi è successo nell’ultimo anno è come una favola o un film.