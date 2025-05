Nicolò Melli, dopo l’EuroLega la frecciatina a Milano e… Lo scherzo con Datome

Nicolò Melli era commosso dopo la vittoria dell’EuroLega con il suo Fenerbahce.

Con la medaglia al collo e il tricolore sulle spalle, in zona mista Melli si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. Il lungo reggiano ha detto chiaramente che l’Olimpia Milano l’estate scorsa lo ha scaricato ma alla fine le cose gli sono andate piuttosto bene.

In realtà tornare al Fenerbahce non è stata del tutto una mia decisione. Milano non mi ha voluto più, il Fener mi ha chiamato e io ho risposto di sì. Ma se l’Olimpia mi avesse offerto il rinnovo, probabilmente sarei rimasto a Milano. Sono italiano, ero il capitano, adoravo la squadra e la città. La vita è strana, mi hanno detto che non mi volevano più e ora ho vinto l’EuroLega. Se l’avessi saputo fin dall’inizio, li avrei ringraziati. Non ho rimpianto e non porto rancore, alla fine direi che mi è andata bene.

Nelle sue dichiarazioni c’è stato spazio anche per temi più leggeri, come una battuta sul grande amico Gigi Datome, anche lui indimenticato ex del Fenerbahce.