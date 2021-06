Poco fa Nicolò Melli ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post conclusivo, a poco meno di una settimana dall’eliminazione dei Dallas Mavericks dai Playoff NBA. L’italiano, che in stagione regolare aveva a tratti avuto un ruolo importante nelle rotazioni della squadra, nella post-season ha giocato solo 19′ totali nella serie di 7 gare contro i Clippers.

Melli sarà free agent in estate dopo due anni in NBA e c’è chi pensa che possa tornare in Europa. In prima fila ci sarebbe sicuramente Milano, ma il giocatore è stato ben attento a non lasciare alcun indizio nel suo post. La testa al momento è solo alla Nazionale, alla quale si unirà settimana prossima per preparare il Preolimpico di Belgrado. “Ora è tempo di resettare, ricaricare le energie e stare un po’, finalmente, con la mia famiglia. Settimana prossima inizia l’impegno con la Nazionale e non potrei essere più carico!” ha scritto Nicolò Melli su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Melli (@nikmelli)

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.