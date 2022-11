Nik Stauskas contro Dusko Ivanovic: “Con lui ho perso la voglia di giocare a basket”

Pareri contrastanti da parte di tanti ex giocatori del Baskonia sulla nomina di Dusko Ivanovic come nuovo allenatore della Stella Rossa. Il leggendario allenatore serbo è famoso per i suoi allenamenti duri, sottolineati con ilarità da Simone Fontecchio e Wade Baldwin IV, ora rispettivamente in NBA e al Maccabi Tel-Aviv. Chi però è stato un po’ meno leggero con Ivanovic è Nik Stauskas.

La guardia canadese, che ha giocato con Ivanovic al Baskonia nella stagione 2019-20 segnando 9.0 punti di media in EuroLega, ha lasciato un commento su Twitter criticando i metodi dell’allenatore:

Ho giocato con lui al Baskonia e mi sono sentito come ad un camp militare ogni giorno. Mi ha privato di tutto il divertimento nel giocare a basket. Ragiona all’antica, cioè se perdi crede che sia perché non ti alleni abbastanza duramente e quindi vieni punito con la corsa il giorno dopo. È l’unica ragione per la quale mi rifiuto di giocare nuovamente in Europa.

Nik Stauskas on Dusko Ivanovic: “He’s the sole reason that I refuse to play in Europe again.” pic.twitter.com/0gtifAvXda — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) November 17, 2022

Stauskas, Fontecchio e Baldwin IV non sono comunque stati gli unici a commentare la notizia. Ad esempio Jamon Gordon ha scritto: “Fa ancora tutto questo? Farti svegliare presto il giorno della partita per niente…”. Diverso il parere di James Gist: “Dusko non è per tutti, farà fuori i giocatori più deboli e poi andrà avanti solo con quelli più forti”.