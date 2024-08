Nikola Jokic cuore d’oro: che regalo ai compagni dopo il bronzo olimpico

Nikola Jokic ha festeggiato adeguatamente la medaglia di bronzo olimpica vinta con la Serbia a Parigi 2024. Il tre volte MVP della NBA si è presentato insieme ai compagni ubriaco sul podio la sera della finale tra USA e Francia, non lesinando sui festeggiamenti nemmeno nei giorni successivi, una volta tornato in patria.

Ma Jokic è un uomo del popolo e non ha voluto esimersi dal fare un regalo ai compagni, lui che ha uno dei contratti più ricchi della storia NBA: il serbo ha firmato l’anno scorso un quinquennale da 276 milioni di dollari complessivi. Come riportato dal serbo Blic, Jokic avrebbe premiato i propri compagni con un orologio Rolex a testa per una spesa complessiva di 357.500 dollari. Ogni Rolex è costato circa 32.500 dollari.

Foto: FIBA