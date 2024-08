Varese, Herman Mandole: “Buone sensazioni sulla squadra, fondamentale il feeling con il pubblico”

Una prima sgambata di venerdì pomeriggio per la Pallacanestro Varese che interrompe le due settimane di allenamento per mostrarsi per la prima volta ai tifosi. Squadra al completo e con Nico Mannion che parla ai tifosi da capitano prima di scendere in campo. La stagione della Openjobmetis comincia tra gli applausi, con una partitella in famiglia – vinta dai Rossi 101-84 contro i Bianchi – utile per dare i primi feedback del lavoro svolto fino a questo momento al neo coach Herman Mandole e al suo staff.

Davanti agli oltre 500 tifosi del Campus, centro di allenamento di Varese appena dietro alla Itelyum Arena, la OJM si mostra in buona condizione. Mannion leader del gruppo, Gabe Brown energico e preciso da tre punti come la scorsa stagione. Ottimi spunti anche dai nuovi acquisti: Davide Alviti ha trovato subito il feeling con il gruppo, Justin Gray potrebbe essere il classico 3-and-D capace di fare la differenze su entrambi i lati del campo; Jaylen Hands e Jordan Harris mostrano il potenziale di due importanti ancore offensive; mentre le schiacciate e le stoppate di Kaodirichi Akobundu-Ehiogu fanno esultare il pubblico (al netto di una fisicità che lascia qualche perplessità per il livello di LBA), impressionato dall’atletismo di quello che sarà il centro titolare di Varese.

“La prima cosa che mi importava era che la squadra conoscesse il pubblico caldo di Varese, anche per questo abbiamo deciso di fare lo scrimmage a quest’ora di sera (18:00, ndr) e a porte aperte. La squadra ha giocato con entusiasmo e con gioia, era la cosa che mi importava di più. Era un giorno per la squadra, per avere un contatto con il pubblico. Il pubblico ha un rapporto fantastico con Nico (Mannion, ndr) che quest’anno è diventato il nostro capitano. Ho fatto la scelta giusta nell’accettare il ruolo di capo allenatore”.

Varese avrà ancora una settimana di allenamento per affinare quella che è sembrata una buona chimica di gruppo prima dell’inizio del pre campionato. Sabato 31 Nico Mannion&Co saranno all’Unipol Forum per un’amichevole contro l’Olimpia Milano prima di partire per Livigno dove giovedì 5 settembre (ore 18:00) la Openjobmetis giocherà contro l’Aquila Trento. Poi viaggio a Minorca per la squadra di coach Mandole per giocare il torneo “Ciutat de Maò in cui affronterò i locali e il Real Madrid, vice campione di Eurolega, il 13 e il 14 settembre.