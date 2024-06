Dan Hurley dice NO ai Lakers: resterà a UConn nonostante la ricca offerta

Non sarà Dan Hurley il prossimo allenatore dei Los Angeles Lakers. Il tecnico di 51 anni ha deciso di rifiutare l’offerta giallo-viola da 70 milioni di dollari in 6 anni per rimanere sulla panchina dei Connecticut Huskies con i quali ha vinto gli ultimi due titoli NCAA.

L’offerta dei Lakers avrebbe portato Hurley nella Top 6 dei coach più pagati in NBA, ma è stata troppo forte la tentazione di cercare il Three-peat con UConn, qualcosa che è davvero rarissimo al college. Ci sono riusciti solo gli UCLA Bruins di John Wooden, vincendo addirittura 7 volte di fila dal 1967 al 1973. Nel frattempo Dan Hurley continuerà a trattare il rinnovo con gli Huskies, che gli hanno già offerto un contratto che lo renderebbe il coach più pagato del college basketball.

Ora i Lakers riprenderanno le ricerche e probabilmente tornerà in voga il nome di JJ Redick, messo da parte negli ultimi giorni vista la trattativa con Hurley, prima scelta dei giallo-viola.

BREAKING: Connecticut’s Dan Hurley has turned down the Los Angeles Lakers’ six-year, $70 million offer and will return to chase a third straight national title, sources tell ESPN. LA would’ve made him one of NBA’s six highest paid coaches. pic.twitter.com/hEXo3o00SR

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2024