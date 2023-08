La Serbia schianta anche il Sud Sudan e chiude a punteggio pieno

Sud Sudan – Serbia 83-115

(20-30, 19-26, 26-27, 18-32)

Il Sud Sudan si arrende dopo 10 minuti giocati alla pari contro la Serbia e dovrà attendere la gara tra Cina e Porto Rico per scoprire il proprio futuro. La formazione di coach Pesic, invece, chiude a punteggio pieno nel Girone B e affronterà l’Italia e la Repubblica Dominicana nella seconda fase.

Nonostante una partenza decisa da parte della Serbia, la formazione africana non si lascia sfuggire la gara in apertura di quarto. Con 4 punti di Gabriel e le triple di Omot e Kuany il Sud Sudan fissa il punteggio sul 14-16 dopo 6 minuti. L’allungo della Serbia non tarda ad arrivare: 9 punti della coppia Jovic-Milutinov valgono il +10. Coach Ivey rimane aggrappato alla partita con le triple di Kacoul e Kuany. Sul risultato di 26 a 32 la Serbia comincia ad accelerare: Milutinov realizza 5 punti nel parziale di 4-10 e i canestri dall’arco di Dobric e Bogdanovic valgono il 39-56 all’intervallo.

Il Sud Sudan dopo la pausa lunga sprofonda fino al -29: nel finale di quarto però trova le energie per recuperare 9 punti di svantaggio con una discreta prestazione offensive (26 punti in tutto il quarto). Il divario rimane comunque ampio: Davidovac realizza 4 punti consecutivi e con un parziale di 2-10 la Serbia fissa il punteggio sul 67-93. Nel finale la formazione serba dilaga e aumenta il proprio vantaggio vantaggio raggiungendo quota 115.

Tabellini

Sud Sudan: Kacoul 21, Omot 17, Shayok 12

Serbia: N.Jovic 25, Bogdanovic 23, Milutinov 17+10r,

QUI puoi trovare i tabellini completi.

Foto: fiba.basketball