Non è finita la storia tra Kobe e Nike? Vanessa Bryant ci dà un indizio

In una tragica notizia per gli appassionati di sneaker di tutto il mondo, Vanessa Bryant – la vedova e capo del marchio di Kobe Bryant dopo la sua tragica scomparsa – ha scelto di non prolungare il rapporto contrattuale con Nike dopo la loro proposta di proroga di cinque anni scaduta all’inizio di aprile.

Dopo questa divisione, la produzione e il rilascio si fermeranno su tutte le future versioni di Kobe, bloccando l’ormai iconico marchio di sneaker e la linea di oggi. Tifosi e giocatori si lamentano tutti della rottura, ma potrebbero esserci delle buone notizie.

Come ha rivelato la stessa Vanessa, Nike e il marchio di Kobe Bryant ci daranno uno (o due) regali di addio.

Vanessa Bryant says there will be “2 more drops” of Kobe releases. pic.twitter.com/fJA9zraPPg — Nick DePaula (@NickDePaula) April 24, 2021

Questo porta un po’ di sollievo a Kobe e ai fan delle scarpe da ginnastica, per cui Vanessa Bryant ha fortemente sostenuto una campagna, soprattutto dopo la morte del marito. Secondo molte storie, la scissione in realtà è avvenuta principalmente a causa della quantità limitata di prodotti Kobe da parte di Nike dopo la sua morte e della percepita mancanza di rispetto per lui non dando né a lui né alla sua proprietà il trattamento “a vita” assegnato a LeBron James e Michael Jordan.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.