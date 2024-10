L’EuroLega ha sospeso l’arbitro “ladro” Matej Boltauzer: quanto starà fermo?

L’arbitro di EuroLega, Matej Boltauzer, è stato sanzionato dall’organizzazione per aver rubato una bottiglia di profumo in un aeroporto. All’arbitro internazionale sloveno è vietato arbitrare qualsiasi partita nella stagione 2024-25.

Boltauzer potrà tornare nella stagione 2025-26 se il dipartimento arbitrale dell’EuroLeague Basketball lo considererà redento.

Lo scorso aprile, Republika.rs ha pubblicato un video delle telecamere di sicurezza che mostra Boltauzer mentre ruba una bottiglia di profumo da un negozio dell’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado. Boltauzer avrebbe ammesso il furto alla polizia prima di essere rilasciato.

L’incidente è avvenuto il giorno dopo la partita tra Partizan Mozzart Bet e AS Monaco, che Boltauzer ha arbitrato. L’EuroLeague ha aperto un procedimento disciplinare sull’accaduto.

Boltauzer è stato uno degli arbitri europei più importanti. Ha arbitrato in diverse competizioni internazionali e tornei Final Four.

Stiamo a vedere se Matej Boltauzer tornerà ad arbitrare nella prossima stagione di EuroLega oppure se la sua carriera nella massima competizione internazionale per club di basket è finita. Certo che il motivo per cui non arbitrerà (almeno) quest’anno è davvero buffo…

