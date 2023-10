La guardia dell’Olympiacos Pireo, Nigel Williams-Goss, ritiene che ci siano delle ragioni ben precise che rendono la stagione regolare di EuroLega più competitiva di quella dell’NBA.

“Penso sicuramente che la stagione regolare di EuroLega sia più competitiva solo perché è una stagione più breve”, ha detto Williams-Goss a Eurohoops. “Non ci sono 82 partite, ma 34. Ovviamente, quando si riducono le partite, ogni partita diventa più importante. Questo solo per il numero. Se giocassimo 82 partite, probabilmente ogni partita non sarebbe così competitiva. Penso che sia normale”.

“E poi le partite sono più brevi, 40 minuti”, ha aggiunto Williams-Goss sempre. Eurohoops. “Questo mantiene le partite più competitive. Se si guarda alla Coppa del Mondo, penso che se si allungano alcune partite da 40 a 48 minuti, le squadre con più talento hanno più tempo per staccare. Ma quando si accorciano le partite si dà una possibilità a chiunque. Rubare un paio di possessi e alla fine avere la possibilità di vincere la partita”.

Williams-Goss ha giocato con gli Utah Jazz in NBA nel 2019-20 dopo aver trascorso i primi due anni della sua carriera in Europa e in EuroLega con l’Oly.

