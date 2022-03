Nuova occasione per Isaiah Thomas in NBA

Come a dicembre, sono bastate poche gare in G-League per far guadagnare ad Isaiah Thomas un decadale in NBA. Il veterano, che ha deluso ai Lakers e ai Nuggets coi precedenti due contratti di 10 giorni, firmerà con gli Charlotte Hornets, come riportato da Adrian Wojnarowski.

Thomas ha segnato 45 punti alla sua prima partita dopo il ritorno in G-League, attirando subito gli occhi su di sé. Nelle successive due partite disputate con i Grand Rapids Gold ha fatto registrare 33 e 46 punti, entrambe le gare sono state vinte dalla sua squadra. Nelle poche presenze in NBA in questa stagione, IT ha fatto registrare 8.6 punti di media tra Lakers e Mavericks.

