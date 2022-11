Olimpia Milano, ennesimo infortunio: si ferma Billy Baron

Appena recuperato Naz Mitrou-Long, l’Olimpia Milano perde un altro giocatore importante. Billy Baron ha riportato un infortunio muscolare nella gara di ieri contro il Real Madrid e starà fuori almeno 2 settimane, saltando quindi un paio di gare di EuroLega.

Baron è stato tra i migliori di Milano in questo avvio di stagione, soprattutto in EuroLega dove ha segnato fin qui 9.7 punti di media in 6 gare. Questo il comunicato dell’Olimpia: