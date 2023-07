Olimpia Milano, il gruppo ultras si scioglie

GLI ULTRAS MILANO SEPPELLISCONO L’ASCIA DI GUERRA, NASCONO I MILANO BROTHERS

10 anni di rispettabile militanza ultras, tanti o pochi, sempre presenti anche quando era scomodo, impopolare e a volte quando la presenza stessa rasentava l’impresa, senza accettare mai compromessi e coerenti sempre, ma è arrivato il tempo di un esame di coscienza.

Troppe responsabilità e rischi sulle spalle di pochi, sempre gli stessi (spesso over 50) a tenere viva quella fiamma ultras che nelle intenzioni si sarebbe voluta far divampare in tutta Italia ma che oramai è ridotta ad un lumicino impossibile da alimentare per garantire una continuità ultras al gruppo.

Un progetto ambizioso in cui non si è lasciato nulla di intentato ma che non è riuscito a scalfire quel muro invalicabile rappresentato dalle grandi curve milanesi a cui, chi si sente ultras a Milano, ha continuato a dar priorità lasciando spesso l’Olimpia orfana delle proprie difese.

Senza rimpianti, certi di aver dato tutto ma consci che un futuro ultras a 360* non sia più possibile per il basket milanese, la maggior parte degli Ultras Milano ha deciso di mettersi a disposizione per la creazione di un nuovo progetto – più moderato – per il tifo dell’Olimpia. Sebbene non senza dispiacere si è deciso di sacrificare e seppellire, una volta per tutte, gli aspetti ultras inerenti le dinamiche di rivalità con le altre tifoserie dentro e fuori dai palazzetti.

A partire dalla nuova stagione tutte le residue energie degli ex Ultras Milano saranno convogliate nel club “MILANO BROTHERS”.

Il nuovo sodalizio che manterrà la guida del tifo organizzato, si dedicherà a tutti gli aspetti legati al sostegno della squadra in casa e in trasferta (ove i numeri lo consentiranno) lontano però come detto da ogni dinamica ultras ma garantendo la continuità col passato di aggregazione e supporto incondizionato alla squadra già prerogativa anche degli UM.

Le regole per i frequentatori del nuovo club biancorosso dovranno esser chiare a tutti. Niente insulti o provocazioni ai tifosi avversari ma solo incondizionato amore e sostegno per la maglia e chi la indossa, attraverso l’uso della voce e del colore. Non saranno tollerate “iniziative personali” di alcun tipo in senso diverso da detti principi e, coloro che non vorranno adeguarsi, saranno invitati ad occupare settori diversi da quello che manterremo per il nostro club ovvero il B16 del Forum.

Ringraziamo tutti i frequentatori e simpatizzanti degli Ultras Milano che hanno condiviso il nostro decennale percorso ultras e coloro che han scelto di dar fiducia all’ennesimo nuovo corso. Nessun rancore e anzi l’augurio di rivedere presto anche chi, non sentendosi più rappresentato dal nuovo progetto, ha scelto di lasciare la curva.

Milano, le sue tradizioni, l’Olimpia e la sua storia prima di tutto, inizia una nuova avventura !!!

COME ULTIMO ATTO DA ULTRAS MILANO, ALL’UNANIMITÀ SI È DECISO DI DEVOLVERE LE RIMANENZE DI CASSA ALLA CURVA DEL MILANO HOCKEY PER COPRIRE INTERAMENTE LE SPESE LEGALI RESIDUE DEGLI ULTIMI PROCEDIMENTI CHE HAN VISTO INGIUSTAMENTE COINVOLTI ALCUNI DEI MILITANTI PIÙ IMPEGNATI DEL GRUPPO.