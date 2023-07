Virtus Bologna mercato: la Stella Rossa spinge per Toko Shengelia

La Virtus Bologna potrebbe essere “costretta” a cedere anche un altro dei suoi gioielli dopo la partenza di Milos Teodosic. La Stella Rossa, che ha già firmato il playmaker serbo settimana scorsa, è in pressing anche per Toko Shengelia, come anticipato nei giorni scorsi.

Ora però si sta entrando nel vivo delle trattative: secondo Christos Harpidis di TotalBasket, Dusko Ivanovic vorrebbe ardentemente Shengelia per la prossima stagione. Il coach ha già allenato il lungo georgiano al Baskonia. Tutto ora dipenderà dalla Virtus Bologna, che però secondo Harpidis non avrebbe particolari intenzioni di trattenere Shengelia, che ha un altro anno di contratto: per la giusta offerta, potrebbe liberarlo.

🇷🇸🚨Στον Ερυθρό Αστέρα οι εκπληξεις ίσως συνεχιστούν. Όπως έχουμε πει διακαής πόθος του Dusko Ivanovic είναι ο Toko Shengelia. Οι δυο πλευρές τα λένε σε πολύ καλό κλίμα , εάν υπάρξει συνεργασία θα είναι για ένα χρόνο συμβόλαιο ενώ όλα εξαρτώνται από τη Βίρτους Μπολόνια που… — Christos Harpidis (@chrisalucard) July 17, 2023

La Stella Rossa era tra le squadre interessate a Nikola Mirotic, che andrà però ai rivali del Partizan Belgrado. La liquidità che sarebbe stata riservata al montenegrino è quindi ora spendibile sul mercato, in parte (forse) per Shengelia e in parte per il playmaker brasiliano Yago dos Santos, MVP delle Finali dell’ultimo campionato tedesco, ufficializzato in mattinata.