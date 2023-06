I Phoenix Suns nominano Frank Vogel come nuovo allenatore

Piano piano tutte le tessere del puzzle stanno andando al proprio posto. Dopo Adrian Griffin a Milwaukee, Nick Nurse a Philadelphia e Monty Williams a Detroit, ora anche i Phoenix Suns hanno scelto il proprio nuovo allenatore: sarà Frank Vogel. La franchigia eliminata al secondo round dei Playoff da Denver aveva subito licenziato Monty Williams e aveva iniziato a cercare il sostituto, tra i nomi c’era anche quello di Nurse.

Vogel ha vinto il titolo sulla panchina dei Los Angeles Lakers nel 2020 prima di venire esonerato nell’estate 2022, al termine di una stagione senza i Playoff. In carriera ha allenato anche Indiana e Orlando e vanta un record di 431-389 in carriera.

I Suns, che devono capitalizzare con il gruppo guidato da Devin Booker e Kevin Durant, avranno un’offseason piena. Dovranno decidere cosa fare con Chris Paul e DeAndre Ayton e migliorare la squadra per vincere il titolo nel 2023.

JUST IN: Frank Vogel is finalizing a deal to become the new head coach of the Phoenix Suns, sources tell @TheAthletic @Stadium. pic.twitter.com/bef5NdTO29

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 2, 2023