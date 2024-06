Chase Budinger parteciperà alle Olimpiadi… come giocatore di beach volley

Chase Budinger per qualche anno è stato un buon giocatore di rotazione in NBA: dopo essere stato 44° scelta assoluta al Draft 2009 ha vestito le maglie di Houston, Minnesota, Indiana e Phoenix segnando 7.9 punti di media. Nel 2016, a soli 28 anni, si è ritirato dal basket per diventare giocatore professionista di beach volley. Una carriera insolita, soprattutto se arrivi ad un livello che ti permette di giocare in NBA.

Invece Budinger ha debuttato come professionista nel beach volley nel 2018 e tra un paio di mesi, a Parigi, parteciperà alle sue prime Olimpiadi nella disciplina. Poco fa l’ex NBA ha ricevuto la notizia di aver conquistato uno degli ultimi posti nel roster USA per i Giochi, insieme al compagno Miles Evans.

A Parigi competerà , ovviamente con la squadra di basket, anche Kevin Durant che nel 2008 condivise con Chase Budinger il premio di MVP del McDonald’s All-American, evento annuale che comprende i migliori prospetti liceali della Nazione.

Former Arizona basketball star Chase Budinger just secured one of the final spots on the U.S. Olympic beach volleyball roster! 🇺🇸🏐

Budinger and teammate Miles Evans are going to Paris this summer!

(🎥 Tape Media/IG) pic.twitter.com/rS7Spvc4OK

