Le pagelle di Olympiacos – Virtus Bologna: Shengelia, Pajola e Abass uniche sufficienze!

Si è conclusa amaramente la serata al Pireo di Atene per la Virtus Bologna, sconfitta 74-69 da Olympiacos a causa di un black-out deleterio al rientro in campo dalla pausa lunga. Per le VuNere guadagnano la sufficienza soltanto Shengelia, Abass e Pajola, grazie ai quali si è giocato un finale di partita con qualche speranza di rimonta; tra i greci l’M.V.P è il capitano Papanikolau, top scorer del match con 16 punti conditi da 8 rimbalzi.

OLYMPIACOS

Papanikolau: 7.5. Top scorer del match, firma un primo tempo da assoluto protagonista e sigla la tripla che consente ai suoi di andare alla pausa lunga con uno svantaggio sotto la doppia cifra. Leggerissime sbavature ai tiri liberi, ma la sua partita è di assoluto livello.

Canaan 7: Si scatena in apertura con 9 punti e garantisce sempre tanta energia all’attacco biancorosso. Nel secondo tempo non trova molto minutaggio ma si fa trovare pronto sugli scarichi e sigla un’altra tripla pesantissima.

Peters 6.5: Positiva la prestazione per l’ex Baskonia con 8 punti e 4 rimbalzi. La sua stazza contribuisce a oscurare il canestro ai virtussini nei momenti chiave del match.

Fall 7: Presenza imponente sotto le plance, contesta tutti i tiri di Bologna nel secondo tempo e manda in crisi Banchi che non riesce a trovare rimedi per riaccendere l’offensività dei suoi. Chiude con 11 punti e 6 rimbalzi, continuando a confermarsi tra i migliori difensori d’Europa.

Lountzis 6: Ape operaia che svolge bene il suo compito. Gli viene affidata la regia del quintetto base, fa girare bene la palla sul perimetro innescando le conclusioni di Canaan e cattura 3 rimbalzi.

Brazdeikis: S.V.

McKissic: Primo tempo opaco, ma nel secondo sale in cattedra animando il mega-parziale che deciderà il match. E’ sua la tripla che spezza definitivamente le gambe alla Virtus nel finale di partita.

Mitrou Long: S.V.

Wright 6.5: Chiamato in causa per far rifiatare Fall, si ritrova improvvisamente protagonista del match con i quattro punti di fila che respingono il tentativo di ricucita Virtus.

Petrusev 7: E’ il gran protagonista del finale di partita con rimbalzi pesantissimi e 7 punti realizzati nel momento del bisogno. Grande interprete del ruolo a lui attribuito.

Sikma: S.V.

William – Goss 6.5: Si carica sulle spalle il peso del tiro più delicato del match e lo manda a segno con un elegante arresto e tiro.

VIRTUS BOLOGNA

Belinelli 5: Partenza buonissima con 10 punti, poi vuoto totale. Sbaglia troppi tiri nel terzo periodo, frattura insanabile per il resto del match.

Shengelia 6.5: E’ uno dei pochissimi a mostrare gli attributi nel quarto periodo inscenando un disperato tentativo di rimonta. Chiude con 15 punti (top scorer dei suoi), 6 rimbalzi e 4 assist.

Hackett 5: Come Belinelli, parte benissimo testando tutti i limiti difensivi di Canaan e contribuisce al primo tempo straordinario della Virtus (37-46). Poi raggiunge Belinelli nel buio. Co-responsabile.

Dunston 5.5: guerreggia sotto canestro ma, come per i colleghi di reparto, perde quasi tutti i duelli con i centri avversari.

Zizic 5.5: Lotta, o almeno ci prova, contro Fall ma perde numerosi duelli a rimbalzo. Non riesce a chiudere mai un pick and roll a canestro. In difesa, tuttavia, riscatta parte della partita negativa nell’altra metà campo.

Pajola 6: Encomiabile il recupero palla e la tripla a 50 secondi dalla fine, unica chance per riaprire un minimo il discorso. Non commette troppi errori, ma potrebbe caricarsi di più responsabilità quando i “big” sono in affanno.

Cordinier 4.5 : Presenza assente per il francese che fa virgola in 18 minuti di impiego. Viene più volte battezzato al tiro da Olympiacos, scelta azzeccata! Conferma la fase di scarsa forma fisica che lo sta perseguitando in questa fase di stagione.

Abass 6: Da’ una scossa quando è troppo tardi. Forse Coach Banchi avrebbe potuto inserirlo prima per dare una scintilla.

Mickey 4.5: Fallisce le due conclusioni di fila che avrebbero potuto concedere un finale diverso alla Virtus. Non attacca mai il pitturato lasciandosi intimorire da Fall che lo surclassa.

Polonara: S.V.

Llundberg 5.5: Qualche sprazzo in una partita di ombre. Può e deve dare di più.

Dobric 5.5: 5 punti di fila nel primo quarto e finisce la sua partita. Responsabile anch’egli della debacle nel terzo periodo.

Foto: Virtus Bologna on X

Leggi anche: La Virtus Bologna crolla nel secondo tempo con l’Olympiacos!